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Ферросплавный завод Коломойского в I полугодии получил 223 млн гривен прибыли

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Пятница 14 октября 2022 16:19
Ферросплавный завод Коломойского в I полугодии получил 223 млн гривен прибыли Фото: Ферросплавный завод Коломойского в I полугодии получил 223 млн гривен прибыли (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Никопольский завод ферросплавов олигарха Игоря Коломойского по итогу первого полугодия 2022 года получил чистую прибыль в размере 223 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет завода, обнародованный на сайте НКЦБФР.

Чистый доход предприятия, согласно отчету, за первых 6 месяцев войны составил более 9 млрд гривен.

Напомним, ранее Никопольский завод ферросплавов заявил о планах остановки производства из-за якобы высоких цен на электроэнергию.

Завод Коломойского предупредил, что возможное повышение цен на электричество повлияет на уровень прибыльности предприятия.

Львиная доля доходов Никопольского завода ферросплавов, согласно официальному отчету, обеспечивает экспорт. В 2021 году на внешние рынки было отправлено более 70% продукции - 470 тыс. тонн из произведенных 648 тысяч тонн.

Напомним, цена на электроэнергию в Украине летом 2022 года была примерно в 2-5 раз ниже, чем в странах ЕС, согласно данным ГП "Оператор Рынка".

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