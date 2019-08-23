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Фернандо Торрес сыграет прощальный матч

Новости » Спорт    23.08.2019 - 15:35
Фернандо Торрес сыграет прощальный матч
Фото: Фернандо Торрес (twitter.com/Torres)

Он объявил о завершении карьеры в начале лета

Нападающий Фернандо Торрес сегодня, 23 августа, проведет последний матч в профессиональной карьере. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Японский "Саган Тосу", за который выступает 35-летний форвард, играет с "Виссел Кобе" в составе которого будут Андрес Иньесты и еще один испанец Давид Вилья.

Торрес объявил о решении завершить карьеру в июне этого года. Нападающий наиболее известен по выступлениям за "Атлетико", воспитанником которого является, "Ливерпуль" и "Челси".

С "Атлетико" он выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал Лигу Европы, с "Челси" - выигрывал ЛЧ и ЛЕ, а также Кубок Англии.

В составе сборной Испании Торрес провел 110 матчей, в которых забил 38 голов. С национальной командой он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз - чемпионат мира.

Напомним, ранее завершил карьеру бывший капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри.

Роналду допустил завершение карьеры в следующем году Игуаин и еще четверо футболистов покинули "Челси"
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