Фернандо Торрес сыграет прощальный матч

Фото: Фернандо Торрес (twitter.com/Torres)

Он объявил о завершении карьеры в начале лета

Нападающий Фернандо Торрес сегодня, 23 августа, проведет последний матч в профессиональной карьере. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Японский "Саган Тосу", за который выступает 35-летний форвард, играет с "Виссел Кобе" в составе которого будут Андрес Иньесты и еще один испанец Давид Вилья.

Торрес объявил о решении завершить карьеру в июне этого года. Нападающий наиболее известен по выступлениям за "Атлетико", воспитанником которого является, "Ливерпуль" и "Челси".

С "Атлетико" он выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал Лигу Европы, с "Челси" - выигрывал ЛЧ и ЛЕ, а также Кубок Англии.

В составе сборной Испании Торрес провел 110 матчей, в которых забил 38 голов. С национальной командой он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз - чемпионат мира.

Напомним, ранее завершил карьеру бывший капитан сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри.