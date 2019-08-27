Фермеры вышли на митинг против монополизации рынка минудобрений

Фото: акция фермеров (glavcom.ua)

Активисты призвали не запрещать импорт минеральных удобрений в Украине

В Киеве 27 августа под зданием Кабинета министров несколько десятков фермеров вышли на митинг против монополизации рынка минеральных удобрений в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Протестующие использовали маски Дмитрия Фирташа и первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Фермеры устроили театрализованные "проводы" Кубива на пенсию и призвали Кабмин не идти на поводу у Фирташа и не запрещать импорт минеральных удобрений в Украине.

По данным "Главкома", ранее под руководством Кубива состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором было решено провести специальное расследование импорта в Украину минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. В качестве антидемпинговой меры правительство может запретить импорт удобрений, тем самым "легализовать" монопольное положение предприятий олигарха Дмитрия Фирташа, предупреждают активисты. Фермеры опасаются, что такое решение могут "провести" накануне отставки правительства.

Как рассказал председатель общественного обьединения аграриев и фермеров "Агро-продовольственный совет" Иван Слободяник, из-за "монополии" заводов Фирташа цены на удобрения в Украине выше, чем в Литве на 30%. Украинские производители экспортируют удобрения на четверть дешевле, чем продают на внутреннем рынке.

"В последнее время к нам начали заходить качественные и дешевые белорусские, турецкие, грузинские, литовские удобрения. Но комиссия может закрыть импорт. Это приведет к тому, что аграрии не смогут нормально подготовиться к зиме и посевная окажется под угрозой срыва, поскольку сумма расходов на удобрения будет совсем другая", - сказал Слободяник.