У Феодосії потужна пожежа з чорним димом (відео)

Поки невідомо, де саме спалахнула пожежа. Але у мережі опублікували кадри з місця інциденту.

На відео можна побачити, що пожежа досить потужна, вона супроводжується сильним задимленням. Чорний дим видко здалеку.

Окупаційна влада захопленої росіянами Феодосії поки не коментувала ситуацію у місті.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, нещодавно ГУР Міноборони провело спецоперацію, у рамках якої звернення президента Володимира Зеленського показали у Криму.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.