У Феодосії міг бути пошкоджений ще один російський корабель, - Гуменюк

"Нам потрібна дорозвідка у Феодосії та отримання вичерпної інформації по усіх уражених цілях. Цілком ймовірно, що був пошкоджений ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все знаходиться близько", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на відміну від ворога, Сили оборони надають вичерпну та достовірну інформацію, яку завжди перевіряють.

За словами Гуменюк, "не зважаючи на те, що могли врахувати відстань, яка необхідна у цілях безпеки між бойовими одиницями, вибух такої потужності міг пошкодити й інші об'єкти".

Водночас вона наголосила, що варто дочекатися підтвердження від української розвідки.

Знищення корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.