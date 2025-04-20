Феноменальное выступление: украинка Онофрийчук взяла 5 медалей на Кубке мира

Украинские гимнастки сорвали овации на Кубке мира в Баку, завоевав шесть наград в разных дисциплинах. Особенно ярко выступила Таисия Онофрийчук, которая поднялась на пьедестал пять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Следующий этап Кубка мира состоится в узбекистанском Ташкенте в течение 25-27 апреля.

Заметим, что украинскую сборную по художественной гимнастике в этом году представляли Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина, Александра Ющак.

Украинская команда была представлена двумя спортсменками в индивидуальном первенстве и сборной командой в групповых упражнениях. В целом украинки завоевали 6 медалей.

По данным НОК, азербайджанское Баку принимало второй этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Новости спорта

Напомним, что вчера, 19 апреля, Назар Чепурной стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.

Спортсмен завоевал золотую медаль на параллельных брусьях.

Мы также показывали, как 18-летний украинский полузащитник Геннадий Синчук провел первый матч за канадский "Монреаль" в североамериканской Major League Soccer (МЛС).

В то же время в отдельном материале можно узнать о топе неожиданных звезд в футбольных клубах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.