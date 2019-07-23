"Фенербахче" объявил о трансфере, который может ускорить переход Коноплянки

Фото: Евгений Коноплянка (twitter.com/s04)

Сделка может разрешиться в ближайшее время

Полузащитник "Фенербахче" Элиф Элмаз продолжит карьеру в итальянском "Наполи". Об этом сообщается на сайте турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что покупка 19-летнего игрока сборной Македонии обойдется неаполитанцам в 16 млн евро плюс бонусы.

Стамбульцы ждали окончания этого перехода, чтобы вырученные деньги использовать для завершения сделки по украинскому вингеру Евгению Коноплянке.

По информации турецких СМИ, игрок сборной Украины принял условия "Фенербахче" и подпишет соглашение на три года с зарплатой в три миллиона евро в год.

В данный момент 29-летний полузащитник поддерживает форму индивидуально, не поехав на тренировочный сбор с "Шальке".

Во всех турнирах прошлого сезона вингер принял участие в 21 матче, забив единственный гол и отдав 2 результативных передачи.