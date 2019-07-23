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"Фенербахче" оголосив про трансфер, який може прискорити перехід Коноплянки

Новини » Спорт    23.07.2019 - 09:51
"Фенербахче" оголосив про трансфер, який може прискорити перехід Коноплянки
Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Угода може вирішитися найближчим часом

Півзахисник "Фенербахче" Еліф Елмаз продовжить кар'єру в італійському "Наполі". Про це повідомляється на сайті турецького клубу.

Раніше повідомлялося, що покупка 19-річного гравця збірної Македонії обійдеться неаполитанцам в 16 млн євро плюс бонуси.

Стамбульці чекали закінчення цього переходу, щоб виручені гроші використовувати для завершення угоди з української вінгера Євгену Коноплянці.

За інформацією турецьких ЗМІ, гравець збірної України прийняв умови "Фенербахче" і підпише угоду на три роки із зарплатою в три мільйони євро на рік.

В даний момент 29-річний півзахисник підтримує форму індивідуально, не поїхавши на тренувальний збір з "Шальке".

У всіх турнірах минулого сезону вінгер взяв участь в 21 матчі, забивши єдиний гол і віддавши 2 результативних передачі.

"Аталанта" оголосила про підписання Малиновського Коноплянка був відсутній на першому передсезонному тренуванні "Шальке"
Новини України трансферыКоноплянкаФенербахче
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