"Фенербахче" оголосив про трансфер, який може прискорити перехід Коноплянки

Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Угода може вирішитися найближчим часом

Півзахисник "Фенербахче" Еліф Елмаз продовжить кар'єру в італійському "Наполі". Про це повідомляється на сайті турецького клубу.

Раніше повідомлялося, що покупка 19-річного гравця збірної Македонії обійдеться неаполитанцам в 16 млн євро плюс бонуси.

Стамбульці чекали закінчення цього переходу, щоб виручені гроші використовувати для завершення угоди з української вінгера Євгену Коноплянці.

За інформацією турецьких ЗМІ, гравець збірної України прийняв умови "Фенербахче" і підпише угоду на три роки із зарплатою в три мільйони євро на рік.

В даний момент 29-річний півзахисник підтримує форму індивідуально, не поїхавши на тренувальний збір з "Шальке".

У всіх турнірах минулого сезону вінгер взяв участь в 21 матчі, забивши єдиний гол і віддавши 2 результативних передачі.