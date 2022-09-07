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"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч Лиги Европы

Фото: Владислав Ванат (у центрі) може опинитися в основі "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы 2022/23 киевское "Динамо" будет гостить у стамбульского "Фенербахче".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится в Стамбуле 8 сентября. Начало поединка в 19:45. Поединок пройдет на арене "Шюкрю Сараджоглу".

Для британской конторы William Hill фаворитом противостояния стали "желтые канарейки". На победу стамбульцев можно поставить с коэффициентом 1,60. Вероятность выигрыша украинского гранда была оценена баллом 5,50. В то же время ничья чуть вероятнее с кэфом 4,00.

Поклонники "Динамо" из рядов оптимистов могут заложиться на волевую победу "бело-синих". Коэффициент на такую ​​победу солидный – 17,00. Любители же острых ощущений могут обратить внимание на первый гол авторства Виталия Буяльского с кэфом 9,50.

Тем временем австрийцы из Bwin предложили похожие цифры. На победу "Фенербахче" принимают ставки с коэффициентом 1,62. Чуть больше здесь верят в потенциальный успех "Динамо" с баллом 5,25. Кэф на ничью идентичен – 4,00.

Из числа ставок на точный счет поединка привлекательной выглядит нулевая ничья с перспективным коэффициентом 12,00. Неплохой кэф и на победу "Динамо" с голами в исполнении обеих команд – 8,50.

Ранее "Динамо" объявило заявку на групповой этап Лиги Европы. В перечень заявленных Мирчей Луческу исполнителей попали и три легионера – Кендзера, Перрис и Диалло.

К слову, донецкий "Шахтер" шокировал РБ "Лейпциг" четырьмя голами на выезде.

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