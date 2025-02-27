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Феерия Яремчука: дубль, ассист и разгром в полуфинале Кубка Греции

Пирей, Четверг 27 февраля 2025 11:24
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Феерия Яремчука: дубль, ассист и разгром в полуфинале Кубка Греции Фото: Роман Яремчук (instagram.com/r.yaremchuk)
Автор: Андрей Костенко

Украинский форвард пирейского "Олимпиакоса" Роман Яремчук помог своей команде одержать разгромную победу над афинским АЕКом в полуфинале Кубка Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Греции, полуфинал, первый матч

"Олимпиакос" - АЕК - 6:0

Голы: Орта, 8, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Эль-Кааби, 78

Украинский форвард вышел в стартовом составе и сразу же доказал свою значимость на поле. Первые 20 минут стали настоящим кошмаром для соперника - португалец Орта оформил дубль, а ассист на второй мяч отдал именно Яремчук. Вскоре украинец сам отметился голом, воспользовавшись ошибкой оппонентов и пробив точно в правый угол ворот.

После перерыва "Олимпиакос" продолжил давить - счет быстро стал 4:0. А потом Яремчук снова отличился: получил передачу после ошибки соперников, обогнал защитника и хладнокровно пробил мимо голкипера. Дубль, ассист и желтая карточка - активность украинца была заметна на всех фронтах.

На 73-й минуте Яремчук покинул поле под овации трибун, а его команда довела дело до сокрушительной победы - 6:0.

"Олимпиакос" делает весомый шаг к финалу Кубка Греции - ответный матч состоится 2 апреля. Интересно, что в составе соперника, АЕКа, выступает бывший капитан "Динамо" - хорват Домагой Вида.

Яремчук перешел в "Олимпиакос" летом прошлого года. Предыдущий сезон он провел в аренде в испанской "Валенсии", а права на игрока принадлежали бельгийскому "Брюгге". Всего за греческий клуб украинский форвард провел 22 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Феерия Яремчука: дубль, ассист и разгром в полуфинале Кубка Греции

Ранее "Реал" с безошибочным Луниным одолел в Кубке Испании обидчиков "Динамо".

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