Феєрія Осімхена та Кварацхелії дозволила "Наполі" вдома розбити "Ювентус": відео

Італія, Серія A, 18-й тур

"Наполі" – "Ювентус" – 5:1

Голи: Осімхен, 14, 65, Кварацхелія, 39, Ррахмані, 55, Ельмас, 72 – Ді Марія, 42

Господарі зуміли забити швидкий м'яч. На 14-й хвилині Кварацхелія пробив боковими ножицями після навісу, Щенсни парирував м'яч, але на добиванні влучно головою пробив Осімхен. На 39-й же зірки "Наполі" обмінялися ролями – нігерієць вивів грузинського чарівника на вільний простір, а той пробив у дальній.

"Юве" відквитав один м'яч перед перервою. Мілік відкинув під удар Ді Марії в межах штрафного, а чемпіон світу "щічкою" поклав м'яч у нижній кут воріт "партенопейців". Та цим лише розлютив господарів поля, які після перерви забили ще тричі.

Спершу Ррахмані потужним ударом з льоту замкнув подачу Кварацхелії від кутового прапорця. Далі кавказець елегантно навісив на Осімхена, а той виграв другий поверх у двох опонентів і головою відправив м'яч у сітку. А на десерт Ельмас накрутив оборонця і з рикошетом пробив над голкіпером – 5:1!

Такий результат дозволить "Наполі" й надалі впевнено почуватися нагорі турнірної таблиці Серії А. Підопічні Лучано Спаллетті набрали 47 очок і випереджають "Мілан" і той же "Ювентус" на 10 пунктів. Щоправда, "россонері" свій матч туру проти "Лечче" зіграють 14 січня.