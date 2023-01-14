Феерия Осимхена и Кварацхелии позволила "Наполи" дома разбить "Ювентус": видео

Италия, Серия A, 18-й тур

"Наполи" – "Ювентус" – 5:1

Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Ррахмани, 55, Эльмас, 72 – Ди Мария, 42

Хозяева сумели забить быстрый мяч. На 14-й минуте Кварацхелия пробил боковыми ножницами после навеса, Щенсны парировал мяч, но на добивании метко головой пробил Осимхен. На 39-й звезды "Наполи" поменялись ролями – нигериец вывел грузинского волшебника на свободное пространство, а тот пробил в дальний.

"Юве" отквитал один мяч перед перерывом. Милик сбросил под удар Ди Марии в пределах штрафной, а чемпион мира "щечкой" уложил мяч в нижний угол ворот "партенопейцев". Но этим только разозлил хозяев поля, которые после перерыва забили еще трижды.

Сначала Ррахмани мощным ударом с лета замкнул подачу Кварацхелии от углового флажка. Затем кавказец элегантно навесил на Осимхена, а тот выиграл второй этаж у двух оппонентов и головой отправил мяч в сетку. А на десерт Эльмас накрутил защитника и с рикошетом пробил над голкипером – 5:1!

Такой результат позволит "Наполи" и дальше уверенно чувствовать себя наверху турнирной таблицы Серии А. Подопечные Лучано Спаллетти набрали 47 очков и опережают "Милан" и тот же "Ювентус" на 10 пунктов. Правда, "россонери" свой матч тура против "Лечче" сыграют 14 января.