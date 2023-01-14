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Феєрія Осімхена та Кварацхелії дозволила "Наполі" вдома розбити "Ювентус": відео

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Неаполь, Субота 14 січня 2023 09:29
Феєрія Осімхена та Кварацхелії дозволила "Наполі" вдома розбити "Ювентус": відео Фото: "Партенопейці" святкують один із голів (gazzetta.it)
Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою "Наполі" завершився центральний матч 18-го туру італійської Серії А проти туринського "Ювентуса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Серія A, 18-й тур

"Наполі" – "Ювентус" – 5:1

Голи: Осімхен, 14, 65, Кварацхелія, 39, Ррахмані, 55, Ельмас, 72 – Ді Марія, 42

Господарі зуміли забити швидкий м'яч. На 14-й хвилині Кварацхелія пробив боковими ножицями після навісу, Щенсни парирував м'яч, але на добиванні влучно головою пробив Осімхен. На 39-й же зірки "Наполі" обмінялися ролями – нігерієць вивів грузинського чарівника на вільний простір, а той пробив у дальній.

"Юве" відквитав один м'яч перед перервою. Мілік відкинув під удар Ді Марії в межах штрафного, а чемпіон світу "щічкою" поклав м'яч у нижній кут воріт "партенопейців". Та цим лише розлютив господарів поля, які після перерви забили ще тричі.

Спершу Ррахмані потужним ударом з льоту замкнув подачу Кварацхелії від кутового прапорця. Далі кавказець елегантно навісив на Осімхена, а той виграв другий поверх у двох опонентів і головою відправив м'яч у сітку. А на десерт Ельмас накрутив оборонця і з рикошетом пробив над голкіпером – 5:1!

Такий результат дозволить "Наполі" й надалі впевнено почуватися нагорі турнірної таблиці Серії А. Підопічні Лучано Спаллетті набрали 47 очок і випереджають "Мілан" і той же "Ювентус" на 10 пунктів. Щоправда, "россонері" свій матч туру проти "Лечче" зіграють 14 січня.

До слова, раніше екс-зірка Серії А Віаллі помер у 58 років через онкологію.

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