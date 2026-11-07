Федоров відповів на звинувачення "Автостради" щодо захисту "Київводоканалу"

За словами Федорова, Агентство організує інженерний захист дев'яти об'єктів критичної інфраструктури столиці. На семи з них роботи вже розпочалися, ще на двох стартують найближчим часом. Усього планується залучити не менше семи підрядних компаній.

Федоров повідомив, що ще два місяці тому "Автострада" відмовилася від пропозиції розпочати роботи на об'єктах "Київводоканалу".

Крім того, за результатами перевірки готовності підрядників до зимового утримання доріг в окремих регіонах компанія виявила суттєві відставання. Зокрема запаси технічної солі становлять лише 48% від необхідного обсягу.

У зв'язку з цим, за позицією керівництва Агентства, компанія має зосередитися на підготовці до зимового сезону та виконанні вже взятих зобов'язань.

"Захист критичної інфраструктури - це не публікації у Facebook, а робота, яка має бути виконана вчасно та якісно", - наголосив Федоров.

Він також спростував інформацію щодо залучення запорізьких компаній до захисту об'єктів "Київводоканалу".

За словами голови Агентства, відомство співпрацює із сотнями підрядних організацій по всій Україні, проте претензії до розподілу робіт чути лише "Автостради".

Федоров наголосив, що вимоги до всіх підрядників однакові: дотримання термінів, якість робіт та виконання договірних зобов'язань.