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Федоров про "уряд в смартфоні": наприкінці весни запустимо перші послуги

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Перші послуги в рамках проекту "уряд в смартфоні" запустять наприкінці весни. Він дозволить через мобільний застосунок держслужбовцям отримувати більше послуг всередині уряду, що має пришвидшити роботу Кабміну.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У нас зараз цей проект не пріоритетний, тому що є багато викликів для громадян, які треба виконувати в першу чергу. Але фоново ми над цим працюємо і думаю, що наприкінці весни запустимо перші послуги. Держслужбовці відчують, що таке справді цифровізація і трансформація", - розповів він.

За словами Федорова, у застосунку можна буде подивитися організаційну структуру свого відомства, запропонувати і написати там всередині людині.

"Це Google Workspace всередині твого мобільного застосунку і робота з електронними документами. Тобто це нова культура роботи держслужбовців. Наприклад, що дуже важливо і нам подобається, ініціювати покращення, запропонувати ідею керівництву, щоб спростити якийсь процес", - додав міністр.

Федоров підкреслив, що це важливо, зокрема, тому що не всі керівники можуть бачити, що відбувається на поверх нижче, що відбувається в командах і яку бюрократію можна прибрати.

"Буде, наприклад, можливість оцінити роботу якогось члена команди, зібрати команду, щоб реалізувати власний проект. В кілька кліків можна буде повідомити, що ти захворів, отримати електронний лікарняний або піти у відпустку. Зараз це не дуже актуально, але мова йде про те, що будь-який сервіс всередині - це кадровий облік. І з цього взагалі розпочинається трансформація будь-якої організації", - каже він.

На думку Федорова, уряд повинен бути схожий на технологічну компанію.

"Він має розвиватися швидко, тому що завдання уряду - вирішувати проблеми людей. Зрозуміло, зараз війна. Але коли ми переможемо, нам буде потрібно будувати країну з великим рівнем ВВП, а для цього треба, щоб у людей була інша культура управління. І це дуже підтримує прем'єр-міністр і ми спільно працюємо, щоб це зробити. Президент постійно також нагадує, що чекає від нас результату в цьому напрямку", - констатував він.

Як повідомлялось, США сподіваються повторити успіх програми електронного урядування "Дія", яка використовується в Україні, в інших країнах.

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Михайло Федоров