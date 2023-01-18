ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США планують створити "документи у смартфоні", взявши за основу українську "Дію"

Новость на русском →
США, Середа 18 січня 2023 19:33
США планують створити "документи у смартфоні", взявши за основу українську "Дію" Фото: США планують створити "документи у смартфоні", взявши за основу українську "Дію" (РБК-Україна))
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування "Дія", яка використовується в Україні , в інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як повідомляється, адміністратор агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров збираються обговорити цю ідею сьогодні у Давосі.

Зазначено, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення щодо потенційного використання "Діії" як шаблону для створення власних програм.

Наразі уряд США виділив 650 тисяч доларів на техніко-економічне дослідження в країнах, які позитивно висловилися про урядовий додаток, зокрема, Молдова та країни глобального півдня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що незабаром українці зможуть дізнаватися у застосунку "Дія", хто переглядав їх особисті дані.

Також раніше ми писали, що у "Дії" стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість.

Окрім того, ми назвали топ-5 нових послуг у Дії, які спростять життя мільйонам українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дія Сіті Міністерство цифрової трансформації
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС