США планують створити "документи у смартфоні", взявши за основу українську "Дію"

Сполучені Штати сподіваються повторити успіх програми електронного урядування "Дія", яка використовується в Україні , в інших країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як повідомляється, адміністратор агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров збираються обговорити цю ідею сьогодні у Давосі.

Зазначено, що Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення щодо потенційного використання "Діії" як шаблону для створення власних програм.

Наразі уряд США виділив 650 тисяч доларів на техніко-економічне дослідження в країнах, які позитивно висловилися про урядовий додаток, зокрема, Молдова та країни глобального півдня.