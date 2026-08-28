Федоров став радником міністра оборони Італії

Федоров став радником Крозетто

За словами Федорова, він разом із командою розпочав міжнародну поїздку щодо розвитку нових проєктів.

"Перша зустріч - з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство", - заявив ексміністр.

Федоров зазначив, що допомагатиме Італії:

розвивати технології сучасної війни,

покращувати сферу оборони,

адаптуватися до нових безпекових викликів світу.

Які перспективи

Ексміністр готовий ділитися з партнерами унікальним українським досвідом технологічної війни.

Проте головним фокусом своєї роботи Федоров назвав проєкти в Україні, що посилюють оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

Під час зустрічі обговорили:

дрони,

автономні системи,

протиповітряну оборону,

розвиток defense tech-екосистеми.

"Майбутнє оборони - за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом", - каже він.

Федоров зазначив, що досвід України може стати основою нової моделі оборони для Європи.