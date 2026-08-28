Федоров стал советником министра обороны Италии

Михаил Федоров будет помогать Италии развивать технологии современной войны. Запланированы новые перспективные проекты на европейском уровне в области цифровизации и defense tech.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра обороны Михаила Федорова в Telegram.
По словам Федорова, он вместе с командой начал международную поездку по развитию новых проектов.
"Первая встреча - с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство", - заявил экс-министр.
Федоров отметил, что будет помогать Италии:
Бывший министр готов поделиться с партнерами уникальным украинским опытом технологической войны.
Однако главным фокусом работы Федоров назвал проекты в Украине, которые усиливают оборону и помогают привлекать международные ресурсы.
Во время встречи обсудили:
"Будущее обороны - за странами, которые способны быстро тестировать и масштабировать новые решения, совмещая технологии с сильным производством", - говорит он.
Федоров отметил, что опыт Украины может стать основой новой модели обороны для Европы.
Ранее РБК-Украина писало: Федоров сказал, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен объяснить, что ему было известно о ситуации с коррупцией в ближайшем окружении.
Также сообщалось, что Федоров получил четыре предложения насчет дальнейшей работе в команде президента, но отказался от всех.