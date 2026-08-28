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Федоров стал советником министра обороны Италии

19:59 28.08.2026 Пт
2 мин
Экс-министр обороны получил новую должность
aimg Елена Бджола
Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто и его советник Михаил Федоров (t.me/zedigital)

Михаил Федоров будет помогать Италии развивать технологии современной войны. Запланированы новые перспективные проекты на европейском уровне в области цифровизации и defense tech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

Федоров стал советником Крозетто

По словам Федорова, он вместе с командой начал международную поездку по развитию новых проектов.

"Первая встреча - с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство", - заявил экс-министр.

Федоров отметил, что будет помогать Италии:

  • развивать технологии современной войны,
  • улучшать сферу обороны,
  • адаптироваться к новым вызовам мира безопасности.

Какие перспективы

Бывший министр готов поделиться с партнерами уникальным украинским опытом технологической войны.

Однако главным фокусом работы Федоров назвал проекты в Украине, которые усиливают оборону и помогают привлекать международные ресурсы.

Во время встречи обсудили:

  • дроны,
  • автономные системы,
  • противовоздушную оборону,
  • развитие defense tech-экосистемы.

"Будущее обороны - за странами, которые способны быстро тестировать и масштабировать новые решения, совмещая технологии с сильным производством", - говорит он.

Федоров отметил, что опыт Украины может стать основой новой модели обороны для Европы.

Ранее РБК-Украина писало: Федоров сказал, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен объяснить, что ему было известно о ситуации с коррупцией в ближайшем окружении.

Также сообщалось, что Федоров получил четыре предложения насчет дальнейшей работе в команде президента, но отказался от всех.

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УкраинаИталияМихаил Федоров