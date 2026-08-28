Федоров стал советником министра обороны Италии

Федоров стал советником Крозетто

По словам Федорова, он вместе с командой начал международную поездку по развитию новых проектов.

"Первая встреча - с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство", - заявил экс-министр.

Федоров отметил, что будет помогать Италии:

развивать технологии современной войны,

улучшать сферу обороны,

адаптироваться к новым вызовам мира безопасности.

Какие перспективы

Бывший министр готов поделиться с партнерами уникальным украинским опытом технологической войны.

Однако главным фокусом работы Федоров назвал проекты в Украине, которые усиливают оборону и помогают привлекать международные ресурсы.

Во время встречи обсудили:

дроны,

автономные системы,

противовоздушную оборону,

развитие defense tech-экосистемы.

"Будущее обороны - за странами, которые способны быстро тестировать и масштабировать новые решения, совмещая технологии с сильным производством", - говорит он.

Федоров отметил, что опыт Украины может стать основой новой модели обороны для Европы.