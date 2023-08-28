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Федоров показав тест-драйв українських роботів-камікадзе, які задіють на фронті

Понеділок 28 серпня 2023 20:16
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Федоров показав тест-драйв українських роботів-камікадзе, які задіють на фронті Фото:роботи-камікадзе (t.me/zedigital)
Автор: Наталія Кава

Українські військові отримають у своє користування дистанційні роботи камікадзе. Вони допоможуть ефективніше нищити ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Перевірив в польових умовах 25 унікальних розробок - від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе. Вже скоро вони допоможуть військовим ефективніше нищити ворога", - написав Федоров.

Він зауважив, що технології та інновації є ключем до перемоги України.

"Зараз у нас значний прогрес на ринку безпілотників - компанії масштабуються та активно розвиваються. Далі ми розширимо цей досвід на Армію роботів", - підкреслив він.

Фото:роботи-камікадзе (t.me/zedigital)

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, вперше про Форум розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.

Ремонт техніки в Україні

Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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