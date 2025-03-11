Федоров показав нову систему БПЛА: несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор

Українські військові використовують на фронті унікальний безпілотник-носій, який переносить на собі до шести FPV-дронів. Він також є ретранслятором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Носії переносять на собі до шести FPV-дронів та працюють як ретранслятори для зв’язку між оператором і FPV. Після скиду з носія, FPV вражають ворожі РЕБ, ППО, штаби та живу силу на відстані, до якої б не долетіли самостійно", - написав Федоров.
За його словами, такі носії стали незамінними для бійців на фронті. Адже вони виконують завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на безпечній відстані.
"Дрон-носій від української компанії - учасника Brave1 Autonomous Engineering R&D Ukraine уже використовують на фронті, і він отримує позитивний фідбек від військових", - розвів Федоров.
Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна значно наростила виробництво зброї. Мова про дрони, роботизовані системи, ракети, засоби ураження тощо.
За цей час в Україні були розроблені морські дрони, які вражають російський флот.
Також Україна нарощує виробництво ракет. Відомо про нову українську ракету-дрон "Паляниця", крилату ракету "Трембіта" та розробку власної балістики.
В уряді повідомляли, що цього року Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів.
Раніше ж Федоров розповідав, що цього року в Україні з'являться так звані рої дронів. Також в Україні збираються запустити виробництво вибухових речовин.
Кабмін вирішив спрямовувати на закупівлю дронів для ЗСУ ще 7,9 млрд гривень.
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