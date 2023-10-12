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Федоров анонсував нову послугу з продажу авто у "Дії"

Четвер 12 жовтня 2023 16:03
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Федоров анонсував нову послугу з продажу авто у "Дії" Ілюстративне фото: "Дія" (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Бета-тестування сервісу з купівлі та продажу автомобіля буде запущено у мобільному застосунку державних послуг "Дія".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі у Києві.

"В нас багато попереду революційних послуг. Зараз у нас в бета-тесті можливість купити, продати автомобіль через "Дію". Без центру МВС, без "бігунків", які за тисячі гривень пропонують купити місце у черзі. Можливість в кілька кліків продати, купити автомобіль у "Дії", - сказав Федоров.

Варто зауважити, що на початку жовтня цього року в Україні значно збільшився попит на ринку нових легковиків. З січня по вересень 2023 року українці придбали майже 44 тисячі нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, у вересні було придбано 5,7 тис нових легкових автомобілів. Відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%.

Нові послуги у "Дії"

Раніше РБК-Україна розповідала, як оформити допомогу з безробіття через "Дію".

Також нещодавно стало відомо, що місце реєстрації знову можна змінити у додатку "Дія". Однак, ця послуга доступна не всім українцям.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Михайло Федоров Дия
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