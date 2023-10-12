ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Федоров анонсировал новую услугу по продаже авто в "Дії"

Четверг 12 октября 2023 16:03
UA EN RU
Федоров анонсировал новую услугу по продаже авто в "Дії" Иллюстративное фото: "Дія" (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Бета-тестирование сервиса по покупке и продаже автомобиля будет запущено в мобильном приложении государственных услуг "Дія".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Международном экономическом форуме в Киеве.

"У нас много впереди революционных услуг. Сейчас у нас в бета-тесте возможность купить, продать автомобиль через "Дію". Без центра МВД, без "бегунков", которые за тысячи гривен предлагают купить место в очереди. Возможность в несколько кликов продать, купить автомобиль у "Дії", - сказал Федоров.

Следует отметить, что в начале октября этого года в Украине значительно увеличился спрос на рынке новых легковых автомобилей. С января по сентябрь 2023 года украинцы приобрели почти 44 тысяч новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в сентябре было приобретено 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. По отношению к сентябрю 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%.

Новые услуги в "Дії"

Ранее РБК-Украина рассказывала, как оформить пособие по безработице из-за "Дії".

Также недавно стало известно, что место регистрации снова можно изменить в приложении "Дія". Однако эта услуга доступна не всем украинцам.

Все детали очередного теракта российских кафиров можете узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Дія
NEWS
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину