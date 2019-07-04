Федецкий объявил об уходе из "Карпат"

Защитник "Карпат" Артем Федецкий официально заявил об уходе из львовского клуба. Об этом он рассказал в своем прощальном интервью пресс-службе "львов".

Игрок также рассказал, как пришел к такому решению, с какими чувствами расстается со "львами", а также поведал, будет ли он еще выступать в качестве игрока.

"На душе грустно, но передо мной сейчас открывается новый жизненный этап, новый вызов. Это решение сложно назвать запланированным, оно скорее спонтанное. Во всяком случае, "Карпаты" всегда будут в моем сердце", - прокомментировал свой уход из клуба Федецкий.

Он также намекнул, что собирается уйти в политику.

"Подошло к концу ли мое время как футболиста? Время покажет. Хочу сделать что-то хорошее для людей. Страна - как маленький футбольный коллектив. Для меня открывается новый этап, который нужно принять с честью, и сделать все для того, чтобы было как можно лучше для всех", - добавил футболист.

Ранее сообщалось, что Артем Федецкий будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу во Львовской области.

Артем Федецкий вернулся в "Карпаты" в 2017 году. В прошлом сезоне 34-летний защитник провел за львовский клуб 17 поединков во всех турнирах и забитыми мячами не отличался.