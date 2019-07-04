Федецький оголосив про відхід з "Карпат"

Захисник "Карпат" Артем Федецький офіційно заявив про відхід з львівського клубу. Про це він розповів у своєму прощальному інтерв'ю прес-службі "левів".

Гравець також розповів, як прийшов до такого рішення, з якими почуттями розлучається зі "левами", а також повідав, чи буде він ще виступати в якості гравця.

"На душі сумно, але переді мною зараз відкривається новий життєвий етап, новий виклик. Це рішення складно назвати запланованим, воно швидше спонтанне. У будь-якому випадку, "Карпати" завжди будуть в моєму серці", - прокоментував свій відхід з клубу Федецький.

Він також натякнув, що збирається піти в політику.

"Підійшов до кінця моє час як футболіста? Час покаже. Хочу зробити щось хороше для людей. Країна - як маленький футбольний колектив. Для мене відкривається новий етап, який потрібно прийняти з честю, і зробити все для того, щоб було як якнайкраще для всіх", - додав футболіст.

Раніше повідомлялося, що Артем Федецький буде балотуватися до Верховної Ради від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу у Львівській області.

Артем Федецький повернувся в "Карпати" в 2017 році. Минулого сезону 34-річний захисник провів за львівський клуб 17 поєдинків у всіх турнірах і забитими м'ячами не відрізнявся.