Федерер поразкою у дуеті з Надалем завершив кар'єру в турі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Лейвера, парний розряд

Федерер/Надаль – Сок/Тіафо – 1:2 (6:4, 6:7, 9:11)

Зірковий дует програв парі американців у складі Джека Сока та Френсіса Тіафо в трьох сетах. У першій партії суперники зосередилися на власних подачах. Та у вирішальний момент Федерер і Надаль оформили брейк у десятому геймі та повели за сетами.

На старті другої партії швейцарсько-іспанський дует обмінявся брейками з американцями, встановивши на середину сету нічийний рахунок – 3:3. Далі Федерер із Надалем і пара Сок-Тіафо впевнено брали свої подачі та довели справу до тай-брейку. Але там боротьби не вийшло. Зірковий дует віддав багато сил раніше та легко здався (2:7).

А ось додаткова партія стала справжньою драмою. Досвідчені швейцарець та іспанець за рахунку 9:8 на власну користь не змогли реалізувати матч-пойнт, програли три розіграші поспіль і таки поступилися представникам збірної світу.

Швейцарський тенісист анонсував завершення професіональних виступів 15 вересня. Його насичена кар'єра розпочалася у 1999 році та гарантувала Федереру статус одного з найсильніших гравців в історії. Він здобув 103 титули ATP, зокрема 20 "Великих шоломів", і зачохлив ракетку з відсотком перемог на рівні 82%.