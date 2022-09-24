ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Федерер поражением в дуэте с Надалем завершил карьеру в туре

Новина українською →
Лондон, Суббота 24 сентября 2022 09:54
Федерер поражением в дуэте с Надалем завершил карьеру в туре Фото: Роджер Федерер в кругу друзей-соперников (twitter.com/atptour)
Автор: Антон Федорцив

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер провел последний матч в профессиональной карьере, уступив в парном разряде Кубка Лейвера. Напарником легенды был извечный оппонент Рафаэль Надаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Лейвера, парный разряд

Федерер/Надаль – Сок/Тиафо – 1:2 (6:4, 6:7, 9:11)

Звездный дуэт проиграл паре американцев в составе Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо в трех сетах. В первой партии соперники сосредоточились на своих подачах. Но в решающий момент Федерер и Надаль оформили брейк в десятом гейме и повели по сетам.

На старте второй партии швейцарско-испанский дуэт обменялся брейками с американцами, установив на середину сета ничейный счет – 3:3. Затем Федерер с Надалем и пара Сок-Тиафо уверенно брали свои подачи и довели дело до тай-брейка. Но там борьбы не вышло. Звездный дуэт отдал много сил раньше и легко сдался (2:7).

А вот дополнительная партия стала настоящей драмой. Опытные швейцарец и испанец при счете 9:8 в свою пользу не смогли реализовать матч-пойнт, проиграли три розыгрыша подряд и все же уступили представителям сборной мира.

Швейцарский теннисист анонсировал завершение профессиональных выступлений 15 сентября. Его насыщенная карьера началась в 1999 году и гарантировала Федереру статус одного из сильнейших игроков в истории. Он завоевал 103 титула ATP, в том числе 20 "Больших шлемов", и зачехлил ракетку с процентом побед на уровне 82%.

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роджер Федерер Теннис Рафаэль Надаль
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие