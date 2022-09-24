Федерер поражением в дуэте с Надалем завершил карьеру в туре

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер провел последний матч в профессиональной карьере, уступив в парном разряде Кубка Лейвера. Напарником легенды был извечный оппонент Рафаэль Надаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Лейвера, парный разряд

Федерер/Надаль – Сок/Тиафо – 1:2 (6:4, 6:7, 9:11)

Звездный дуэт проиграл паре американцев в составе Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо в трех сетах. В первой партии соперники сосредоточились на своих подачах. Но в решающий момент Федерер и Надаль оформили брейк в десятом гейме и повели по сетам.

На старте второй партии швейцарско-испанский дуэт обменялся брейками с американцами, установив на середину сета ничейный счет – 3:3. Затем Федерер с Надалем и пара Сок-Тиафо уверенно брали свои подачи и довели дело до тай-брейка. Но там борьбы не вышло. Звездный дуэт отдал много сил раньше и легко сдался (2:7).

А вот дополнительная партия стала настоящей драмой. Опытные швейцарец и испанец при счете 9:8 в свою пользу не смогли реализовать матч-пойнт, проиграли три розыгрыша подряд и все же уступили представителям сборной мира.

Швейцарский теннисист анонсировал завершение профессиональных выступлений 15 сентября. Его насыщенная карьера началась в 1999 году и гарантировала Федереру статус одного из сильнейших игроков в истории. Он завоевал 103 титула ATP, в том числе 20 "Больших шлемов", и зачехлил ракетку с процентом побед на уровне 82%.