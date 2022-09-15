Федерер объявил о завершении теннисной карьеры: какой турнир станет последним

41-летний швейцарец навсегда зачехлит ракетку после Кубка Лейвера. Турнир состоится 23-25 ​​сентября в Лондоне.

"Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет последним для меня турниром ATP. Конечно, я буду больше играть в теннис в будущем, но уже не на турнирах "Большого шлема" или в туре", – написал Федерер в специальном письме к теннисному сообществу.

В течение карьеры швейцарский теннисист возглавлял рейтинг ATP на протяжении 310 недель. Только в прошлом году этот рекорд сумел побить один из самых принципиальных оппонентов опытного спортсмена – Новак Джокович. Швейцарец, однако, сохранил другое достижение – самое длительное непрерывное пребывание в статусе первой ракетки мира (237 недель).

Кто такой Роджер Федерер

Профессиональный теннисист, дебютировавший в туре еще в 1999 году. За годы выступлений заработал свыше 130,5 млн долларов призовых.

20-кратный победитель турниров "Большого шлема". Рекордсмен по победам на Уимблдоне (8 раз) и US Open (5 раз).

Шестикратный победитель Итогового турнира ATP (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 гг.). Обладатель Кубка Дэвиса-2014 и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.

Всего Федерер завоевал 103 титула ATP и уступает по этому показателю только Джимми Коннорсу (109). На профессиональном уровне выиграл 1251 матч и потерпел 275 поражений. Процент побед – 82%.

Фото: Прощальное письмо Роджера Федерера (twitter.com/rogerfederer)