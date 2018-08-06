Федерация шахмат Украины выступила против российского кандидата на пост президента ФИДЕ

Предыдущий глава из РФ отстранен за нарушение кодекса этики

Федерация шахмат Украины (ФШУ) на выборах президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) поддержит кандидатуру Георгиоса Макропулоса (Греция), который является и.о. президента организации. Об этом сообщил в своем открытом письме президент ФШУ Виктор Капустин.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года на Конгрессе в Батуми. На должность претендуют еще два кандидата - бывший вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович и известный гроссмейстер Найджел Шорт (Англия).

Предыдущий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов (Россия) отстранен от исполнения обязанностей за нарушение Кодекса этики ФИДЕ.

"Президент ФШУ напомнил о многочисленных фактах попыток подкупа и давления со стороны Дворковича и его сторонников на ряд национальных федераций, а также о том, что кандидат от России находится в "черных списках". Дворкович включен к предыдущему санкционного списка Казначейства США, опубликованном 30 января 2018. А это значит, что санкции против него могут быть применены в любой момент. Такая перспектива, мягко говоря, не пойдет на пользу мировым шахматам", - говорится в заявлении.

Именно поэтому глава ФШУ призывает поддержать на выборах президента ФИДЕ

Макропулоса.

"Я призываю неравнодушные и здоровые силы ФИДЕ и федераций объединиться, чтобы защитить идеалы и ценности ФИДЕ, противодействовать гибридными угрозам, которые несет Россия не только на поле боя", - подчеркнул Капустин.

Напомним, президент федерации биатлона Украины может войти в исполком IBU.