Федерація шахів України виступила проти російського кандидата на посаду президента ФІДЕ

Попередній глава з РФ відсторонений за порушення кодексу етики

Федерація шахів України (ФШУ) на виборах президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) підтримає кандидатуру Георгіоса Макропулоса (Греція), який є в.о. президента організації. Про це повідомив у своєму відкритому листі президент ФШУ Віктор Капустін.

Вибори президента ФІДЕ відбудуться 3 жовтня 2018 року на Конгресі в Батумі. На посаду претендують ще два кандидати - колишній віце-прем'єр-міністр Росії Аркадій Дворкович і відомий гросмейстер Найджел Шорт (Англія).

Попередній президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов (Росія) відсторонений від виконання обов'язків за порушення Кодексу етики ФІДЕ.

"Президент ФШУ нагадав про численні факти спроб підкупу і тиску з боку Дворковича і його прихильників на ряд національних федерацій, а також про те, що кандидат від Росії знаходиться в "чорних списках". Дворкович включений до попереднього списку санкцій Казначейства США, опублікованому 30 січня 2018. А це означає, що санкції проти нього можуть бути застосовані в будь-який момент. Така перспектива, м'яко кажучи, не піде на користь світовим шахів", - йдеться в заяві.

Саме тому глава ФШУ закликає підтримати на виборах президента ФІДЕ

Макропулоса.

"Я закликаю небайдужі та здорові сили ФІДЕ і федерацій об'єднатись, щоб захистити ідеали та цінності ФІДЕ, протидіяти гібридними загрозам, які несе Росія не тільки на полі бою", - підкреслив Капустін.

Нагадаємо, президент федерації біатлону України може увійти до виконкому IBU.