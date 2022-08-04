Федерация шахмат поддержала украинца на выборах президента ФИДЕ

Украинец Андрей Баришполец получил поддержку своей кандидатуры от Шахматной федерации Украины на выборах президента Международной шахматной федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост организации в Facebook.
ФШУ поддержала украинского гроссмейстера на выборах руководителя мировых шахмат. Кроме того, отечественные функционеры призвали федерации других стран поступить так же.
"На выборах, которые состоятся 7 августа 2022 года, ФШУ отдаст свой голос кандидату в президенты ФИДЕ Андрею Барышпольцу и призывает сделать это другие федерации, которые против террора, неоправданной агрессии и массового убийства граждан Украины во время российского вторжения", – говорится в заявлении федерации.
Кроме того, ФШУ анонсировала поддержку полного запрета на участие в официальных соревнованиях для российских и белорусских шахматистов. Голосование по этому вопросу назначено на 8 августа.
Ранее Федерация шахмат Украины на выборах президента ФИДЕ номинировала Инала Шерипова. Однако в начале августа он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.
Россиянин Аркадий Дворкович возглавил Международную шахматную федерацию в 2018 году после того, как ею на протяжении четверти века руководил Кирсан Илюмжинов. Дворкович ранее был помощником Путина и Медведева, вице-премьером РФ и был в менеджменте ряда российских госкомпаний.
К слову, действующий чемпион мира Карлсен отказался от защиты шахматной короны против россиянина Непомнящего.
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