Федерация работодателей обратилась к Зеленскому и Гончаруку в защиту компании Бахматюка

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Зеленского и Гончарука просят рассмотреть возможность реструктуризации задолженности компании Бахматюка

Федерация работодателей Украины обнародовала сегодня открытое обращение к президенту и премьер-министру. В заявлении федерация призывает не уничтожать инвестиционный климат в стране громкими обысками и задержаниями в контексте дела рефинансирования VAB банка и рассмотреть возможность реструктуризации задолженности компании Олега Бахматюка ради сохранения 27 тысяч рабочих мест и возвращения задолженности банка в бюджет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook федерации.

В своем обращении федерация отмечает, что процессуальные действия по этому и другим делам происходят таким образом, который негативно влияет на инвестиционный климат в стране: "Федерация работодателей Украины крайне обеспокоена последними событиями, связанными с действиями силовых и правоохранительных органов, которые, на наш взгляд , носят в основном показательный характер и имеют мало общего с действительно справедливым и беспристрастным досудебным расследованием возможных правонарушений в сфере экономики и общественных финансов. Подобные случаи, которые сейчас участились, крайне негативно влияют на инвестиционный климат в Украине, и вызывают неверие в провозглашенные руководством государства принципы справедливости, равенства и защищенности всех граждан".

Кроме того, комментируя обвинения в адрес руководителей и владельцев "VAB Банка", Федерация отмечает, что владелец банка и компании "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк неоднократно в течение последних лет предлагал обеспечить выплаты 8 млрд грн в бюджет страны по механизму реструктуризации и обращался с такими предложениями к руководству НБУ, не получив ответа.

"Федерация работодателей Украины также неоднократно выступала с инициативами по урегулированию ситуации вокруг "Укрлендфарминг" на основе конструктивной позиции владельца VAB-банка Олега Бахматюка, но они, к сожалению, игнорировались руководством НБУ. При этом следует иметь в виду, что "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших работодателей аграрной отрасли, который обеспечивает работой около 27 000 украинцев, удерживая их от трудовой миграции за границу и предлагая достойные зарплаты на селе. Отказ государства от конструктивного диалога с владельцем "VAB Банка" и "Укрлендфарминг" может нанести вред не только интересам государственного бюджета, а и инвестиционному климату в Украине".

Компания, которая оказалась заложником ситуации, является крупным экспортером и налогоплательщиком, важным элементом украинского экономического потенциала, заявляет ФРУ.

"Ситуация может быть введена в конструктивное русло ради сохранения рабочих мест, поступления налогов в бюджет и поддержки инвестиционного климата в стране, тем более, что владелец "Укрлендфарминг" предлагает выплату 8 млрд грн в бюджет страны по механизму реструктуризации. Что, по мнению украинских работодателей, может расцениваться не только как жест доброй воли, но и как признак ответственности и стремления конструктивного решения ситуации не только в интересах компании, но и в интересах государства".

VAB банк - один из выведенных с рынка в 2016 году банков. Его владелец, Олег Бахматюк, еще в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги и поэтапно их выплатить по определенному графику, но пока его предложение было отклонено. Также Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших украинських агрохолдингов "Укрлендфарминг", который создает 27 тысяч рабочих мест и платит в бюджет около 3 млрд грн налогов в год.