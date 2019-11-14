Федерація роботодавців звернулась до Зеленського і Гончарука на захист компанії Бахматюка

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Зеленського та Гончарука просять розглянути можливість реструктуризації заборгованості компанії Бахматюка

Федерація роботодавців України оприлюднила сьогодні відкрите звернення до президента і прем'єр-міністра. У заяві федерація закликає не знищувати інвестиційний клімат в країні гучними обшуками й арештами в контексті справи рефінансування VAB банку та розглянути можливість реструктуризації заборгованості компанії Олега Бахматюка заради збереження 27 тисяч робочих місць і повернення заборгованості банку в бюджет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook федерації.

У своєму зверненні федерація зазначає, що процесуальні дії у цій та інших справах відбуваються таким чином, що негативно впливає на інвестиційний клімат в країні: "Федерація роботодавців України вкрай стурбована останніми подіями, пов'язаними з діями силових і правоохоронних органів, які, на наш погляд , носять в основному показовий характер і мають мало спільного з дійсно справедливим і неупередженим досудовим розслідуванням можливих правопорушень у сфері економіки і суспільних фінансів. Подібні випадки, які зараз почастішали, вкрай негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні, і викликають зневіру в проголошені керівництвом держави принципи справедливості, рівності й захищеності всіх громадян".

Крім того, коментуючи звинувачення на адресу керівників і власників "VAB Банку", Федерація зазначає, що власник банку та компанії "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк неодноразово протягом останніх років пропонував забезпечити виплати 8 млрд грн у бюджет країни за механізмом реструктуризації і звертався з такими пропозиціями до керівництва НБУ, не отримавши відповіді.

"Федерація роботодавців України також неодноразово виступала з ініціативами щодо врегулювання ситуації навколо "Укрлендфармінг" на основі конструктивної позиції власника VAB-банку Олега Бахматюка, але вони, на жаль, ігнорувалися керівництвом НБУ. При цьому слід мати на увазі, що "Укрлендфармінг" є одним з найбільших роботодавців аграрної галузі, який забезпечує роботою близько 27 000 українців, утримуючи їх від трудової міграції за кордон і пропонуючи гідні зарплати на селі. Відмова держави від конструктивного діалогу з власником "VAB Банку" і "Укрлендфармінг" може нанести шкоду не тільки інтересам державного бюджету, а й інвестиційному клімату в Україні".

Компанія, яка виявилася заручником ситуації, є крупним експортером і платником податків, важливим елементом українського економічного потенціалу, заявляє ФРУ.

"Ситуація може бути введена в конструктивне русло заради збереження робочих місць, надходження податків до бюджету і підтримки інвестиційного клімату в країні, тим більше, що власник "Укрлендфармінг" пропонує виплату 8 млрд грн у бюджет країни за механізмом реструктуризації. Що, на думку українських роботодавців, може розцінюватися не тільки як жест доброї волі, але і як ознака відповідальності і прагнення конструктивного вирішення ситуації не тільки в інтересах компанії, але і в інтересах держави".

VAB банк - один з виведених з ринку в 2016 році банків. Його власник Олег Бахматюк, ще в 2017 році звернувся у Фонд гарантування вкладів і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги і поетапно їх виплатити за певним графіком, але поки його пропозицію було відхилено. Також Олег Бахматюк є власником одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", який створює 27 тисяч робочих місць і сплачує до бюджету близько 3 млрд грн податків в рік.