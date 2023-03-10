"Федерація лише на словах". В ООН пророкують розпад Росії

"Думаю, деколонізація Росії неминуча. Справа в тому, що Росія не функціонує як федерація. Вона лише на словах федеративна, а насправді абсолютно і жорстко унітарна", - сказав дипломат.

На його думку, Росія в майбутньому розпадеться на кілька суб'єктів, як це було з Радянським Союзом.

"РФ розпадеться, як Радянський Союз, а її регіони, подібно до Азербайджану, здобудуть незалежність. Республіки у складі Російської Федерації заслуговують на вільне самовизначення", - додав О'Доннелл.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припускає, що Росія може розвалитися на кілька суб'єктів.

При цьому російський диктатор Володимир Путін нещодавно також заговорив про розпад РФ. Він традиційно звинуватив у цьому Захід, проте припустив, що "русского народа" у такому разі не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.