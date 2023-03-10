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"Федерація лише на словах". В ООН пророкують розпад Росії

Фото: ірландський дипломат, координатор системи ООН в Україні Френсіс О'Доннелл (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Росія лише на словах федерація, насправді вона абсолютно унітарна держава. Її розпад на дрібні суб'єкти неминучий.

Про це заявив ірландський дипломат, координатор системи ООН в Україні Френсіс О'Доннелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю haqqin.az.

"Думаю, деколонізація Росії неминуча. Справа в тому, що Росія не функціонує як федерація. Вона лише на словах федеративна, а насправді абсолютно і жорстко унітарна", - сказав дипломат.

На його думку, Росія в майбутньому розпадеться на кілька суб'єктів, як це було з Радянським Союзом.

"РФ розпадеться, як Радянський Союз, а її регіони, подібно до Азербайджану, здобудуть незалежність. Республіки у складі Російської Федерації заслуговують на вільне самовизначення", - додав О'Доннелл.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припускає, що Росія може розвалитися на кілька суб'єктів.

При цьому російський диктатор Володимир Путін нещодавно також заговорив про розпад РФ. Він традиційно звинуватив у цьому Захід, проте припустив, що "русского народа" у такому разі не буде.

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