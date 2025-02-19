Федерація бейсболу та софтболу України приєдналася до Національної платформи доброчесності спорту

Захід пройшов за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation, який допомагає розвивати чесний спорт в Україні.

Учасники обговорили проблему маніпулювання спортивними змаганнями та способи боротьби з корупційними ризиками в бейсболі та софтболі. До зустрічі долучилися понад 50 експертів - представники Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету України, громадських організацій та офіцери доброчесності.

Перший віцепрезидент НОК України Олексій Перевезенцев наголосив, що спорт - це не лише фізична активність, а й важливий сектор економіки, який потрібно захищати від корупції. Він навів приклади міжнародних розслідувань щодо договірних матчів і підкреслив важливість посилення контролю за доброчесністю в українському спорті.





Президент ФБСУ Андрій Ніколаєнко зазначив, що бейсбол набуває популярності серед українських уболівальників, і чесна гра – основа його розвитку. Він підкреслив, що спортсмени повинні знати про ризики маніпулювання результатами змагань.

Секретар Національної платформи доброчесності спорту Наталія Радчук розповіла про роботу організації, навела статистику випадків спортивної корупції та пояснила, чому офіцери доброчесності у федераціях є ефективним способом боротьби з маніпуляціями.

Представник ГО "Грай чесно" Святослав Сирота поділився прикладами боротьби з договірними матчами та наголосив, що тільки спільна робота держави, федерацій та громадськості може гарантувати чесність у спорті.

Наприкінці заходу відбулася дискусія, під час якої учасники запропонували конкретні кроки для протидії корупції та поділилися досвідом впровадження програм доброчесності у спорті.





Ця зустріч стала ще одним кроком у боротьбі за чесний спорт в Україні. У Favbet Foundation повідомили, що фонд і надалі продовжуватиме підтримувати ініціативи, спрямовані на протидію маніпулюванням в українському спорті та забезпечення рівних можливостей для всіх учасників змагань. Раніше за підтримки фонду вже відбулася низка важливих заходів у цьому напрямі, зокрема національний семінар офіцерів доброчесності у спорті та зустріч із Федерацією регбі України.