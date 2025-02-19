Федерация бейсбола и софтбола Украины присоединилась к Национальной платформе добропорядочности спорта

Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation, который помогает развивать честный спорт в Украине.

Участники обсудили проблему манипулирования спортивными соревнованиями и способы борьбы с коррупционными рисками в бейсболе и софтболе. Во встрече приняли участие более 50 экспертов - представители Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета Украины, общественных организаций и офицеры добропорядочности.

Первый вице-президент НОК Украины Алексей Перевезенцев подчеркнул, что спорт - это не только физическая активность, но и важный сектор экономики, который нужно защищать от коррупции. Он привел примеры международных расследований по договорным матчам и подчеркнул важность усиления контроля за добропорядочностью в украинском спорте.





Президент ФБСУ Андрей Николаенко отметил, что бейсбол приобретает популярность среди украинских болельщиков, и честная игра - основа его развития. Он подчеркнул, что спортсмены должны знать о рисках манипулирования результатами соревнований.

Секретарь Национальной платформы добропорядочности спорта Наталья Радчук рассказала о работе организации, привела статистику случаев спортивной коррупции и объяснила, почему офицеры добропорядочности в федерациях являются эффективным способом борьбы с манипуляциями.

Представитель ОО "Играй честно" Святослав Сирота поделился примерами борьбы с договорными матчами и отметил, что только совместная работа государства, федераций и общественности может гарантировать честность в спорте.

В конце мероприятия состоялась дискуссия, во время которой участники предложили конкретные шаги для противодействия коррупции и поделились опытом внедрения программ добропорядочности в спорте.





Эта встреча стала еще одним шагом в борьбе за честный спорт в Украине. В Favbet Foundation сообщили, что фонд и в дальнейшем будет продолжать поддерживать инициативы, направленные на противодействие манипулированию в украинском спорте и обеспечение равных возможностей для всех участников соревнований. Ранее при поддержке фонда уже состоялся ряд важных мероприятий в этом направлении, в частности национальный семинар офицеров добропорядочности в спорте и встреча с Федерацией регби Украины.