UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, как Федерация бокса поддерживала Усика во время боя-реванша с Джошуа

Фото: Александр Усик (слева) и Николай Удянский (справа) (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Вице-президент Федерации бокса Украины Николай Удянский рассказал, как федерация поддерживала украинского боксера Александра Усика во время поединка с Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федерацию в Telegram.

"Александр Усик доказал всему миру, что Украина побеждает и будет побеждать! Раньше это нам доказывали братья Кличко и многие другие наши спортсмены! Победа Александра Усика стала замечательным подарком Украине ко Дню Независимости. Федерация гордится нашими героями-чемпионами и делает все возможное, чтобы обеспечить им достойные условия для профессионального развития", - заявил президент федерации Кирилл Шевченко.

Президент Федерации бокса Кирилл Шевченко (третий слева), вице-президент Александр Манчак (в центре), советник президента федерации Геннадий Николайчук (второй справа)

В свою очередь, вице-президент Федерации бокса Николай Удянский, который тоже приехал в Саудовскую Аравию, заявил, что плодотворным является сотрудничество с Александром Усиком не только в спорте, но и в бизнесе.

"Искренне поздравляю Александра с победой, мы очень счастливы и были уверены в его победе! Приятно, что нас связывает не только любовь к боксу, но и деловые отношения. Важно поддерживать друг друга во всем, и тогда успех обеспечен", - подчеркнул Удянский.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа после 12 раундов боя с раздельным решением судей. Один из них поддержал британца, а двое других - Усика. Украинский чемпион успешно защитил четыре чемпионских пояса, да еще и забрал вакантный титул The Ring.

Накануне боя Усик объявил о сотрудничестве с криптобиржей QMALL, которую основали украинские IT-специалисты Николай Удянский и Богдан Прилепа. Чемпион-тяжеловес стал амбассадором QMALL.

Контракт между боксером и криптобиржей был подписан 13 августа в ОАЭ. Партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикБокс