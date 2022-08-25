Стало известно, как Федерация бокса поддерживала Усика во время боя-реванша с Джошуа

"Александр Усик доказал всему миру, что Украина побеждает и будет побеждать! Раньше это нам доказывали братья Кличко и многие другие наши спортсмены! Победа Александра Усика стала замечательным подарком Украине ко Дню Независимости. Федерация гордится нашими героями-чемпионами и делает все возможное, чтобы обеспечить им достойные условия для профессионального развития", - заявил президент федерации Кирилл Шевченко.

Президент Федерации бокса Кирилл Шевченко (третий слева), вице-президент Александр Манчак (в центре), советник президента федерации Геннадий Николайчук (второй справа)

В свою очередь, вице-президент Федерации бокса Николай Удянский, который тоже приехал в Саудовскую Аравию, заявил, что плодотворным является сотрудничество с Александром Усиком не только в спорте, но и в бизнесе.

"Искренне поздравляю Александра с победой, мы очень счастливы и были уверены в его победе! Приятно, что нас связывает не только любовь к боксу, но и деловые отношения. Важно поддерживать друг друга во всем, и тогда успех обеспечен", - подчеркнул Удянский.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа после 12 раундов боя с раздельным решением судей. Один из них поддержал британца, а двое других - Усика. Украинский чемпион успешно защитил четыре чемпионских пояса, да еще и забрал вакантный титул The Ring.

Накануне боя Усик объявил о сотрудничестве с криптобиржей QMALL, которую основали украинские IT-специалисты Николай Удянский и Богдан Прилепа. Чемпион-тяжеловес стал амбассадором QMALL.

Контракт между боксером и криптобиржей был подписан 13 августа в ОАЭ. Партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу.