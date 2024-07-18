ФБР зламало телефон нападника на Трампа: що стало відомо

Співробітник правоохоронних органів, поінформований про поточне розслідування, на умовах анонімності повідомив агентству, що телефон Крукса не дав жодних значущих підказок, пов’язаних із мотивами, а також з тим, чи він діяв сам, чи були спільники.

Також наразі не було публічно повідомлено про будь-які записи, передсмертну записку, пости в соціальних мережах чи будь-які інші ознаки, які пояснювали б причини його нападу на Трампа.

Політичні уподобання Крукса також є туманними. Він був зареєстрований як республіканець у Пенсільванії, але федеральні звіти про фінансування кампанії також показують, що він дав 15 доларів комітету прогресивних політичних дій 20 січня 2021 року, у день, коли президент-демократ Джо Байден склав присягу.

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