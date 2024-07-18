ФБР зламало телефон нападника на Трампа: що стало відомо

ФБР зламало мобільний телефон Томаса Метью Крукса, який стріляв у кандидата в президенти США Дональда Трампа. Також правоохоронці дослідили його комп’ютер, обшукали будинок, автомобіль і опитали понад 100 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Співробітник правоохоронних органів, поінформований про поточне розслідування, на умовах анонімності повідомив агентству, що телефон Крукса не дав жодних значущих підказок, пов’язаних із мотивами, а також з тим, чи він діяв сам, чи були спільники.
Також наразі не було публічно повідомлено про будь-які записи, передсмертну записку, пости в соціальних мережах чи будь-які інші ознаки, які пояснювали б причини його нападу на Трампа.
Політичні уподобання Крукса також є туманними. Він був зареєстрований як республіканець у Пенсільванії, але федеральні звіти про фінансування кампанії також показують, що він дав 15 доларів комітету прогресивних політичних дій 20 січня 2021 року, у день, коли президент-демократ Джо Байден склав присягу.
Колишні однокласники кажуть, що над Круксом "багато знущались в старшій школі". Його описують як "одинака" і "вигнанця". Крукс хотів виступати за шкільну команду зі стрільби з гвинтівки, втім йому відмовили через те, що він був "поганим стрільцем".
Спробу вбивства Дональда Трампа було скоєно 13 липня під час мітингу в штаті Пенсильванія. Він отримав легке вогнепальне поранення вуха.
У Секретній службі кажуть про слід Ірану у замаху. За її даними, Іран становить загрозу для низки політиків колишньої адміністрації Трампа через ліквідацію у 2020 році очільника Корпусу вартових ісламської революції.
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