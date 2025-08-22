ФБР проводить обшуки у ексрадника Трампа: президент США відреагував

За даними NYT, слідчі перевіряють, чи міг Болтон незаконно передавати або зберігати секретну інформацію.

Офіційно у ФБР підтвердили проведення "судово санкціонованих дій" біля його помешкання у передмісті Вашингтона. Водночас сам Болтон заявив, що не знав про обшук і дізнається деталі.

За словами джерел, розслідування стосується можливих витоків даних у медіа та третім сторонам протягом останніх чотирьох років, які, ймовірно, могли зашкодити президентові. Раніше подібні звинувачення висували після виходу книги Болтона "Кімната, де це сталося", але кримінальні справи не дійшли до суду.

Як повідомляє CNN, співробітники ФБР перебували біля будинку Болтона у передмісті Вашингтона. За даними джерела, також планувався обшук його офісу, однак коли саме він відбудеться - невідомо.

Обшук відбувся на тлі нових публічних заяв Болтона, який різко критикував Трампа після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Болтон тоді заявив, що саме Путін "вийшов переможцем" із саміту.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про обшук ФБР у будинку його колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона.

"Я нічого про це не знаю, щойно побачив сьогодні вранці, що вони провели рейд", - сказав Трамп журналістам.