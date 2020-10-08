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ФБР предотвратило похищение губернатора штата Мичиган

Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральное бюро расследований предотвратило похищение губернатора от демократов штата Мичиган Гретхен Витмер. Федералы задержали шестерых подозреваемых в планировании преступления.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN.

ФБР узнало о планах шестерых жителей Мичигана еще в начале 2020 года. Злоумышленники общались через социальные сети, они обсуждали насильственное свержение определенных правительственных и правоохранительных компонентов.

Злоумышленники планировали похитить губернатора штата перед выборами, которые состоятся в ноябре 2020 года. Они собирались "судить" Витмер за измену.

Кроме этого, злоумышленники готовили план нападения на мичиганский Капитолий и полицейских с использованием "коктейлей Молотова".

Напомним, в сентябре президенту США Дональду Трампу прислали письмо с ядом. Расследование этого инцидента проводят сотрудники ФБР.

Также РБК-Украина писало о похищении бизнесмена из Центральной Синагоги в Киеве. Похитители требовали более 2 млн долларов в качестве выкупа.

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