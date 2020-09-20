ФБР начало расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Сотрудники Федерального бюро расследований приступили к расследованию в связи с получением почтовым учреждением правительства письмо с ядом. К расследованию также были привлечены Секретная служба США и Почтовая инспекционная служба.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней оказалась смертельный яд рицин. Опасную посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом.

Почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденцией президента. После обнаружения подозрительной посылки было проведено два теста, которые подтвердили содержание в ней рицина.

Напомним, уже не впервые американского президента пытаются отравить с помощью рицина, один из случаев произошел в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году в Министерство обороны США неизвестные отправили две посылки, содержащих высокотоксичное вещество рицин.