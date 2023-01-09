ФБР попередило Німеччину про загрозу теракту з хімічною зброєю, - Bild
Про загрозу підготовки теракту з використанням саморобної хімічної бомби влада Німеччини попередила Федеральне бюро розслідувань ФБР США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.
За інформацією видання, ФБР повідомило німецьких колег, що підозрюваний цікавився в інтернеті ціанідом і рицином, щоб, можливо, здійснити атаку вже на Новий Рік. Однак, мабуть, не зміг закупити достатньої кількості хімікатів.
Під час спецоперації із житлових приміщень іранця співробітники правоохоронних органів у спеціальних захисних костюмах винесли якісь субстанції у блакитних контейнерах для подальшого вивчення. Через деякий час представник
Генпрокуратури Дюссельдорфа, однак, повідомив журналістам, що отруйних речовин не було виявлено.
Рицин у переліку Інституту імені Роберта Коха значиться як "біологічна зброя". Ціанід також вкрай токсичний.
Нагадаємо, у Німеччині в Рурському районі правоохоронці затримали громадянина Ірану і, ймовірно, його брата за підозрою у підготовці теракту, який міг призвести до великої кількості жертв через використання отрут рицину та ціаніду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.