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ФБР предупредило Германию об угрозе теракта с химическим оружием, - Bild

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Германия, Понедельник 09 января 2023 03:05
ФБР предупредило Германию об угрозе теракта с химическим оружием, - Bild Фото: ФБР предупредило Германию об угрозе теракта с химическим оружием (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредило Федеральное бюро расследований ФБР США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, ФБР сообщило немецким коллегам, что подозреваемый интересовался в интернете цианидом и рицином, чтобы, возможно, совершить атаку уже на Новый Год. Однако, очевидно, не смог закупить достаточного количества химикатов.

Во время спецоперации из жилых помещений иранца сотрудники правоохранительных органов в специальных защитных костюмах вынесли некие субстанции в голубых контейнерах для дальнейшего изучения. Спустя некоторое время представитель

Генпрокуратуры Дюссельдорфа, однако, сообщил журналистам, что ядовитых веществ обнаружено не было.

Рицин в перечне Института имени Роберта Коха значится как "биологическое оружие". Цианид также крайне токсичен.

Напомним, в Германии в Рурском районе правоохранители задержали гражданина Ирана и, вероятно, его брата по подозрению в подготовке теракта, который мог привести к большому числу жертв из-за использования ядов рицина и цианида.

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