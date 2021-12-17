ФБР подозревает украинских хакеров в создании нашумевшего вируса HelloKitty

Американская медицинская организация "Орегонская группа анестезиологов" заявила об атаке вируса-шифровальщика HelloKitty. В своем сообщении она случайно раскрыла, что ФБР подозревает хакеров из Украины в управлении программным обеспечением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Record .

Пока неизвестно, какие именно данные были похищены.

Как работает вирус HelloKitty

После попадания на компьютер или же сервер-вирус шифрует имеющиеся данные и блокирует к ним доступ. Хакеры, со своей стороны, требуют выкуп за восстановление информации. Например, по этой же схеме работает и вирус REvil.

Как отмечает "Орегонская группа анестезиологов", 21 октября ФБР уже арестовало учетную запись, якобы, украинской хакерской группы HelloKitty и обнаружило в нем файлы пациентов и работников организации.

Чем отличился HelloKitty ранее

Вирус активен с января 2021 года, впрочем, подробности о его операторах до сих пор неизвестны. В то же время группировка "прославилась" после взлома студии Польши "CD Projekt Red". Тогда же хакеры похитили данные, зашифровали на серверах компании всю информацию и оставили записку с угрозами.