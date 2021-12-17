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ФБР підозрює українських хакерів в створенні нашумілого вірусу HelloKitty

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П'ятниця 17 грудня 2021 21:45
ФБР підозрює українських хакерів в створенні нашумілого вірусу HelloKitty Фото: ФБР підозрює українських хакерів в створенні нашумілого вірусу HelloKitty (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Американська медична організація "Орегонська група анестезіологів" заявила про атаку віруса-шифрувальника HelloKitty. У своєму повідомленні вона випадково розкрила, що ФБР підозрює хакерів з України у керуванні програмним забезпеченням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Record.

Наразі невідомо, які саме дані були викрадені.

Як працює вірус HelloKitty

Після потрапляння на комп’ютер або ж сервер - вірус шифрує наявні дані та блокує до них доступ. Хакери, зі свого боку, вимагають викуп за відновлення інформації. Наприклад, за цією ж схемою працює й вірус REvil.

Як відзначає "Орегонська група анестезіологів", 21 жовтня ФБР вже арештувало обліковий запис, нібито, української хакерської групи HelloKitty та виявило у ньому файли пацієнтів та працівників організації.

Чим відзначився HelloKitty раніше

Вірус активний з січня 2021 року, втім подробиці про його операторів досі невідомі. Водночас угрупування "прославилося" після зламу студії Польщі "CD Projekt Red". Тоді ж хакери викрали дані, зашифрували на серверах компанії усю інформацію й залишили записку з погрозами.

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