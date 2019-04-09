ФБР отказалось подтвердить информацию о расследовании против Коломойского

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

В ФБР не могут подтвердить или опровергнуть информацию из-за политики американского Минюста

Согласно политике Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существования какого-либо расследования" против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом говорится в письме пресс-секретаря ФБР Тины Джагерсон, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как уточнило издание, запрос касался информации, опубликованной американскими СМИ, о расследованиb, которое Федеральное бюро расследований якобы ведет в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, американское издание The Daily Beast 7 апреля со ссылкой на три источника сообщило, что Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления со стороны олигарха Игоря Коломойского.

По неподтвержденной информации, бюро изучает, в частности, возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег. По данным источников, расследование имеет масштабный характер и продолжается уже достаточно давно, однако Коломойскому до сих пор не выдвинули обвинений, а его адвокат отрицает любые нарушения.