ФБР обучает агентов противодействию киберпреступности

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало крупнейшую с 2001 года трансформацию ведомства, запустив программу по переобучению тысяч спецагентов и их переориентации на борьбу с киберпреступностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что причиной стал "растущий спектр кибератак, спонсируемых зарубежными противниками против бизнеса и национальных интересов США, в том числе вмешательство РФ в выборы и кражи в киберпространстве у американских компаний со стороны Китая".

"Будущее в киберпространстве - это будущее организации, будущее мира. Мы должны думать о том, как наши думают о киберпространстве - будь это отдельная преступная атака коммерческого характера или нападение национального масштаба", - заявила представитель ФБР Эми Хесс.

Ранее Министерство обороны Испании заявило о хакерской атаке на свою внутреннюю компьютерную сеть в первой половине марта. ​

Также ранее сообщалось об информации в разведывательных отчетах Североатлантического Альянса, что российские аккаунты в социальных сетях сосредоточили свою деятельность на Каталонии, в частности, во время референдума о независимости от Испании.