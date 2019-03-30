ФБР навчає агентів протидії кіберзлочинності

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало найбільшу з 2001 року трансформацію відомства, запустивши програму перенавчання тисяч спецагентів та їх переорієнтації на боротьбу з кіберзлочинністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що причиною став "зростаючий спектр кібератак, спонсорованих зарубіжними супротивниками проти бізнесу та національних інтересів США, в тому числі втручання РФ у вибори і крадіжки в кіберпросторі у американських компаній з боку Китаю".

"Майбутнє в кіберпросторі - це майбутнє організації, майбутнє світу. Ми повинні думати про те, як наші думають про кіберпросторі - це окрема злочинна атака комерційного характеру або напад національного масштабу", - заявила представник ФБР Емі Хесс.

Раніше Міністерство оборони Іспанії заявило про хакерську атаку на свою внутрішню комп'ютерну мережу в першій половині березня.

Також раніше повідомлялося про інформацію в розвідувальних звітах Північноатлантичного Альянсу, російські акаунти в соціальних мережах зосередили свою діяльність на Каталонії, зокрема, під час референдуму про незалежність від Іспанії.