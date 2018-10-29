ФБР начала расследование связей штаба Трампа с РФ еще при Обаме, - конгрессмен

Фото: ФБР (FBI.gov)

По словам республиканца Джона Ратклиффа, соответствующая информация появилась на прошлой неделе

Федеральное бюро расследований еще во время президентства Барака Обамы начало расследование возможной связи предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа с российским правительством. Об этом сообщил член комитета по правительственной реформе Палаты представителей Конгресса республиканец Джон Ратклифф в эфире Fox News, передает РБК-Украина.

"К сожалению на этой неделе мы узнали, что ФБР при президентстве Обамы начало это расследование о возможной связи российского правительства с предвыборной кампанией Трампа", - заявил Ратклифф.

Он добавил, что 29-летний советник по политике Джордж Пападопулос, приговоренный ранее к 14 дневному заключению за ложные показания ФБР, до этого момента никогда не был в России и не встречался или не знал кого-либо, кто связан с правительством РФ.

Напомним, в начале сентября экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос был приговорен к 14-дневному тюремному сроку за дачу ложных показаний ФБР по делу о "российском вмешательстве".