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ФБР почала розслідування зв'язків штабу Трампа з РФ ще за Обами, - конгресмен

Новини » Політика    29.10.2018 - 03:32
Фото: ФБР (FBI.gov)
Фото: ФБР (FBI.gov)

Зі слів республіканця Джона Раткліффа, відповідна інформація з'явилася минулого тижня

Федеральне бюро розслідувань ще під час президентства Барака Обами почало  розслідування можливого зв'язку передвиборної кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа з російським урядом. Про це повідомив член комітету з урядової реформи Палати представників Конгресу республіканець Джон Раткліфф в ефірі Fox News, передає РБК-Україна.

"На жаль, цього тижня ми дізналися, що ФБР за президентства Обами почало розслідування про можливий зв'язок російського уряду з передвиборчою кампанією Трампа", - заявив Раткліфф.

Він додав, що 29-річний радник з політики Джордж Пападопулос, раніше засуджений до 14 денного ув'язнення за неправдиві свідчення ФБР, до цього моменту ніколи не був у Росії і не зустрічався або не знав кого-небудь, хто пов'язаний з урядом РФ.

Нагадаємо, на початку вересня екс-радник передвиборного штабу Дональда Трампа Джордж Пападопулос був засуджений до 14-денного ув’язнення за дачу неправдивих свідчень ФБР у справі про "російське втручання".

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