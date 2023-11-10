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Favbet задонатив 4 млн гривень на збір UNITED24 "Безпечне небо"

П'ятниця 10 листопада 2023 15:27
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Favbet задонатив 4 млн гривень на збір UNITED24 "Безпечне небо" Фото: Favbet задонатив 4 млн гривень на збір UNITED24 "Безпечне небо" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Favbet перерахувала 4 млн грн на проєкт фандрейзингової платформи UNITED24 "Безпечне небо", покликаний забезпечити сили ППО системою сенсорів ідентифікації повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми як український бізнес розуміємо життєву важливість протиповітряної оборони особливо під час російського енергетичного терору. Своєчасність виявлення ворожої ракети або дрона підвищує ймовірність її знищення. А кожна знищена в повітрі ціль - це врятовані життя і вціліла інфраструктура", - зазначив засновник Favbet Андрій Матюха.

Система сенсорів здатна виявляти повітряні цілі, навіть ті, що летять на малих висотах, а також прогнозувати їхній маршрут для подальшої нейтралізації. Завдяки штучному інтелекту система передбачає, звідки можуть виникнути наступні загрози.

"Безпечне небо" ефективно показала себе в тестовому режимі як проти крилатих ракет, так і проти БПЛА Shahed 136.

Під час випробувань в 11 регіонах України вона виявила 100% повітряних загроз без жодної помилки.

Збір на проект запустив амбасадор UNITED24 Тімоті Снайдер.

"Дрони та ракети, які випускає росія на мирні міста, забирають життя людей та руйнують цивільну інфраструктуру. Кожен внесок на систему ідентифікації повітряних цілей - крок до захисту українців від терористичних атак. Ми дякуємо кожному бізнесу за внески та закликаємо українські й міжнародні компанії приєднатися до збору", - зазначають в UNITED24.

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